Centrata la salvezza, l'Hellas Verona è orientato a confermare la coppia Bocchetti-Zaffaroni in panchina per il prossimo campionato di Serie A. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, riscatto obbligatorio per Duda, mentre non sarà esercitato il diritto per Gaich, che rientra al Cska Mosca. Non si sono verificate le condizioni per l’obbligo di riscatto per Verdi, che per il momento torna al Torino. In uscita Hien interessa all'Atalanta, su Tameze ci sono Genoa e Monza.