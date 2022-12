Il rendimento di Gianluca Caprari con la maglia del Monza, dall’inizio di questa stagione, non ha pienamente soddisfatto le alte aspettative dei brianzoli. I gialloblu riaccoglierebbero volentieri l’azzurro per poi girarlo nuovamente in prestito. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Hellas Verona ha proposto il trequartista nella complicata trattativa con il Bologna per Josh Doig. I ragionamenti sono appena cominciati.