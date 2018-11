Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, parla a la Gazzetta dello Sport del momento dei gialloblù: “A mio avviso la squadra non sta attraversando un momento di crisi. Secondo me è un periodo di flessione naturale dopo un avvio al di sopra delle aspettative. Teniamo presente tutti i numeri ma bisogna analizzare anche le prestazioni: in gare come Salerno, contro il Venezia o il Lecce abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Questo ha rallentato il processo di crescita della squadra e di convinzione dei propri mezzi. Grosso? Tutti siamo in discussione. Bisogna analizzare tutto con calma: il calo c'è stato anche perché i meccanismi della squadra si stanno oliando, in estate abbiamo cambiato tanto. La gara contro il Brescia è importante quanto quelle che abbiamo affrontato e quelle che affronteremo”.