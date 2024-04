, vice allenatore di Marco Baroni all', è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio in casa del Cagliari: "Sapevamo che questa gara sarebbe stata piena di insidie. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo anche raddoppiare, ma il loro portiere è stato bravo. Poi nella ripresa loro sono partiti forte e noi ci siamo abbassati, cosa che non possiamo permetterci. Alla fine, però, il punto soddisfa tutti e credo sia anche il risultato più giusto".- "Nasce dalle sue caratteristiche. E' bravo e ha tempi di gioco, sapevamo che poteva mettere in difficoltà due centrali con struttura come quelli del Cagliari. Con Folorunsho era una coppia ben assortita".

- "Si sta inserendo molto bene nella squadra, è arrivato da una fase di preparazione e ha avuto un po' di difficoltà all'inizio. E dopo le Nazionali ci sono dei postumi da gestire: lui era tornato dalla Polonia con mal di schiena. E' un giocatore su cui puntiamo molto, lui come gli altri arrivati a gennaio che ci stanno dando una grossa mano".- "Ci sto ancora pensando... Ci porteremo dietro queste scorie per qualche giorno, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita nonostante il rammarico".