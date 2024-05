Verona-Inter: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

(domenica 26 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la 38esima e ultima giornata di campionato in Serie A. Entrambe le squadre hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali: la salvezza per i padroni di casa, lo Scudetto della seconda stella per i nerazzurri. Arbitra Zufferli, assistito da Bottegoni e Lombardo con Camplone quarto uomo, Valeri e Miele al Var.Partita: Verona-Inter.Data: domenica 26 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Inter-Lazio viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

- Oltre al figlio d'arte Cruz infortunato, Baroni deve fare a meno degli squalificati Duda e Henry, autore del rigore sbagliato all'andata a San Siro.Dall'altra parte Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa a disposizione e dà spazio ad Audero in porta al posto di Sommer. Acerbi vince il ballottaggio con De Vrij, mentre Arnautovic si prende un posto accanto a Thuram, con Lautaro dalla panchina. Spazio anche per Frattesi dal 1'.(4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Vinagre, Cabal; Serdar, Belahyane; Mitrovic, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

(3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.