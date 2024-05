I già proclamati campioni d'Italia dell'scendono in campo per l'ultima stagionale, in casa deldi Marco Baroni, già salvo, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi puntano a chiudere in bellezza la stagione, con una vittoria che li porterebbe a quota 96 punti in classifica. Dall'altra parte, gli scaligeri non possono chiedere alla classifica più della tredicesima piazza (in caso di pareggio o vittoria), ma non vorranno farsi scappare la possibilità di vendicare la sconfitta dell'andata, arrivata nei minuti di recupero con gol di Frattesi e successivo errore dal dischetto di Henry.

: Perilli; Tchatchoua, Coppola, Vinagre, Cabal; Serdar, Belahyane; Mitrovic, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.: Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.