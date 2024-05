Inter, si studia un ritorno a casa di un bomber

38 minuti fa



Con la nuova proprietà, l'Inter programma il futuro. I nerazzurri pensano a rinforzarsi in porta e in attacco, dove non ci sarà più Alexis Sanchez. Secondo La Gazzetta dello Sport, il favorito a prendere il suo posto resta Albert Gudmundsson ma il club potrebbe muoversi per due attaccanti. In questo senso è da tenere d'occhio l'evoluzione della situazione di Andrea Pinamonti.



Pur disputando una buona stagione a livello di numeri, la punta è retrocessa insieme al Sassuolo. Nel suo futuro però non ci sarà la B. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il giocatore di Cles potrebbe far comodo ancora all'Inter e allungare le rotazioni nel reparto. Marotta e Ausilio ci stanno pensando, per Pinamonti quindi potrebbe esserci in vista un ritorno a casa.