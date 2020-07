Hellas Verona-Inter (calcio d'inizio alle ore 21.45) è il posticipo che chiude la 31esima giornata di campionato in Serie A. Senza gli squalificati Bastoni e D'Ambrosio e gli infortunati Moses, Sensi e Barella (decisivo all'andata a San Siro), Conte schiera titolari Godin, Gagliardini, Borja Valero e Alexis Sanchez. Eriksen e Lautaro partono dalla panchina. Dall'altra parte assenti Borini e Salcedo, sulle fasce agiscono gli altri ex di turno Faraoni e Dimarco. Occhi puntati su Kumbulla, obiettivo dell'Inter sul mercato. Arbitra Irrati, con Orsato al Var.



FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Di Marco; Pessina, Lazovic; Stepinski. All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte.



