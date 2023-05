Tra le gare del turno infrasettimanale - 33ª giornata - c’è Verona-Inter, in programma mercoledì 3 alle 21. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e Dazn.



Le probabili formazioni



Verona (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli, Lazovic; Verdi; Djuric. All.: Zaffaroni.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.