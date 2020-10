Il Verona pareggia allo Stadium dopo 32 anni che non faceva punti in casa della Juve, nel post partita l'allenatore gialloblù Ivan Juric ha commentato così la prestazione: "E' stata una partita difficile dove abbiamo fatto bene per 60', poi ci siamo abbassati troppo - ha detto a Sky Sport - Non avevamo l'energia giusta, i ragazzi stavano andando oltre le loro possibilità. Mi dispiace perché se fossimo riusciti a tenere un po' di più avremmo potuto fare anche meglio. Il mercato? Meglio che non ne parlo, altrimenti mi esonerano. Abbiamo tanti giovani con personalità e grande spirito, li ringrazio perché stanno facendo benissimo. Kalinic? Ha fatto bene, ci ha dato qualità e ha tenuto il pallone da giocatore vero. E' ancora lontano dal suo massimo, ma ci può dare una grande mano. Mi dispiace per Favilli che si è fatto male. Nervosismo a fine partita? Ho preso gli insulti, da uomo dei Balcani reagisco subito".