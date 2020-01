Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato alla vigilia della partita contro il Lecce: "Domani partita importante per noi, non voglio correre rischi inutili, voglio concentrazione. Gioca Borini? Non lo so ancora. Può fare diversi ruoli, dobbiamo valutare diverse cose, anche a seconda dell'avversario che abbiamo davanti a noi".



Sul mercato: "Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Rrahmani spero resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso.