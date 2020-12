L'allenatore del Verona Ivan Juric ha analizzato così il pareggio contro la Fiorentina: "I ragazzi sono stati grandissimi perché stiamo attraversando un momento complicato e oggi potevamo anche vincerla. I tanti giovani? Yeboah si allena poco con noi, ma è un giocatore veloce che ho deciso di inserire in un momento in cui Salcedo, da non prima punta, aveva già giocato due partite. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, da Colley a Ilic, Lovato e proprio Salcedo, se lavorano bene possono diventare importanti. Con l'Inter? Sfortunatamente non recupereremo nessuno, dobbiamo arrangiarci così.



BOTTA E RISPOSTA CON PRADE' - "Non sono furbo, forse un po' impulsivo. Mi hanno fatto piacere i complimenti, ma mi ha dato fastidio perché non lo era per chi è andato via o per lo farà. In attacco non viene fatto un gran lavoro, per questo abbiamo preso Kalinic. In quelle poche partite e in allenamento abbiamo visto che è un giocatore sopra alla media della squadra, ha esperienze in grandi club e si vede. Spero che lui, Favilli e Di Carmine recuperino e ci diano una mano".



LO SFOGO - "Sono rimasto male perché dovevamo fare cose che non siamo riusciti a portare a termine per mancanza di entrate e a causa del Covid. Io sono così, un po' impulsivo, ma capisco il presidente e il fatto che siamo una società attenta al bilancio. Adesso lavoro bene e con serenità, mi coccolano".