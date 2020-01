Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa: "La settimana? La squadra l'ha vissuta come sempre, galvanizzata dalla prestazione positiva contro la SPAL. Il Genoa? Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, siamo molto concentrati e vogliamo fare una grande partita proprio per continuare il nostro percorso. Loro dopo l'ultimo cambio di allenatore hanno cambiato modo di giocare, trovando due buone prestazioni e una maniera diversa di interpretare le partite, e la rosa è di livello. Di Carmine e Pazzini? Devo ancora decidere, il primo ha fatto una buona settimana, mentre il secondo ha avuto un'influenza intestinale. Tornare a giocare al Bentegodi? Bello, ma anche a Ferrara sembrava di essere a Verona, e noi vogliamo giocare sempre allo stesso modo. Il mercato? Non credo che possa abbassare le motivazioni di qualcuno, conosco questi ragazzi da diversi mesi e non ho riscontrato minor concentrazione. Abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori che alzino il livello. L'altro giorno non avevo cambi in panchina, bisogna avere più giocatori competitivi possibili".