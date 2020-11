Ivan Juric, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Benevento: “Abbiamo molti margini di miglioramento, abbiamo ancora problemi ma si è visto un carattere fantastico. Siamo al limite come condizione, cercheremo di migliorare. All'inizio l'abbiamo dominata, poi abbiamo fatto due errori banali e loro hanno preso coraggio. Ma poi l'abbiamo chiusa e non abbiamo sofferto più nulla. I ragazzi hanno mostrato lo spirito giusto”.



SU KALINIC - “Se è iniziata la cura? Non c'è bisogno: è stato un giocatore forte e vuole tornarlo. Sta lavorando bene, oggi ha fatto di nuovo bene. Mi spiace che abbia preso la traversa, ma sarà importante per noi”.



CLASSIFICA E MILAN - “Siamo andati oltre ogni rosea aspettativa, sono molto soddisfatto. Milan? Hanno un progetto, quando li vedi giocare vedi sintonia. Sarà molto dura, ma cercheremo di fare il nostro, alzare il livello rispetto a oggi e cercare di fare punti”.



IL RIGORE NON DATO - “Avesse dato il rigore saremmo andati sul due a due, invece la partita è andata in discesa. Sono episodi che cambiano la partita quando due squadre si equivalgono, e spero che i miei ragazzi non facciano queste stupidaggini”.