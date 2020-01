Così Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa: “Nella ripresa abbiamo dominato, è una vittoria strameritata. Mi è piaciuto tutto. Ho giocato senza punte perché volevo togliere riferimenti a Romero, lui è molto bravo in quel lavoro. Mi andava meglio Verre che un attaccante con caratteristiche più da prima punta. Ho passato molti anni al Genoa e gli voglio bene. L'esultanza era per la prestazione della squadra, che ha fatto una grande prestazione".