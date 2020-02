Al termine del successo contro la Juve, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn: "Prima della partita vedevo i ragazzi affaticati, non brillanti come al solito. Ma sono andati oltre, hanno creato tantissime situazioni in cui punire la Juve. E' stata una bella partita, non abbiamo mollato e l'abbiamo ribaltata".



SULLA VITTORIA - "No, oggi non mi sono commosso. A volte sì, ma oggi no. Ero felice per i ragazzi".



SUL LAVORO - "Non pensavo potessimo fare così bene. Abbiamo creato un gruppo di ragazzi con tanta fame, tanti giovani che non avevano mai giocato in Serie A. Abbiamo lavorato forte, non volevamo subire ma fare male agli avversari".



SU PAZZINI - "Il Pazzo è sempre decisivo, so cosa può dare. Oggi è entrato benissimo, la sua presenza dà una grande mano alla squadra. E' un professionista serio".