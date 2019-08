Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato a DAZN del pareggio col Bologna: ''E' stata molto dura, ma nei primi 15 minuti abbiamo fatto benissimo, giocando bene ed attaccando, la squadra mi è piaciuta molto. Peccato per l'episodio, magari perdevamo lo stesso ma sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo sfruttato l'opportunità che abbiamo avuto, abbiamo tenuto botta da squadra, ed è importante da neo promossa un impatto così, siamo tutti soddisfatti.



TUTINO - ''Tutino? Un ragazzo generoso, una delle ragioni per cui l'abbiamo preso, è un ragazzo serio. Volevamo sfruttare la sua velocità nell'uno contro uno, qualche volta l'ha fatto ma ha fatto un lavoro enorme di sacrificio''.



VELOSO - ''Veloso? E' da tre anni che non mi fa gol su punizione! Lo prendevo un po' in giro, oggi mi ha risposto bene. E' arrivato qui con una personalità enorme, si è meritato la fascia perché un esempio per tutti''.



MERCATO - ''Abbiamo le idee chiare su cosa prendere, siamo vicini a due giocatori che penso chiuderemo lunedì. Vogliamo una punta centrale che ci dia qualità''.



MIRACOLO - ''Mi dispiace perché siamo partiti bene, ho visto bene la squadra. L'episodio ha cambiato la partita, ma abbiamo dimostrato compattezza e voglia si soffrire. Abbiamo strappato un punto che in quel momento sembrava un miracolo".



MIHAJLOVIC - "Quando vedi una persona che soffre così è incredibile, ci ha dato coraggio. Gli auguro che vada tutto bene. Lo abbraccio, ha dimostrato tanti valori umani"