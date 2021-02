Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato a Dazn dopo il pari ottenuto con la Juve: "Noi stiamo recuperando giocatori, è da poco che giochiamo tutti insieme. Vedo margini, poi non so se succedono. Abbiamo fatto tantissimi errori, non è stata una grande partita. Potevamo fare meglio. Ho rammarico, con sincerità".