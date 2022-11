un gol subito sul quale forse poteva fare qualcosa in più.si sfila bene in fase offensiva, proponendosi e confezionando buone giocate.(dal 34' s.t.troppo compassato rispetto al compagno, in una fase di gioco dove serviva la massima spinta.)soffre abbastanza le avanzate di Kean, lasciando forse troppo spazio per le giocate dell'avversario.si fa vedere anche in fase offensiva su calcio piazzato.uno dei peggiori dei suoi. Tanti errori tecnici e di lettura dell'azione. Poca spinta propositiva.una gara di corsa e di carattere. Bene l'intesa con il resto dei compagni e le falcate in area avversaria.parte un poco compassato, ma una volta trovati gli spazi giusti fa il suo. Qualche errore nell'ultima scelta.(dal 20' s.t.si impegna molto, grazie anche alla sua tecnica. Ci manca sempre quella giocata che fa la differenza.)alterna grandi giocate, a errori in fase di rifinitura. Esperienza che deve farsi.(dal 20' s.t.cerca di rendersi pericoloso come può.)non in palla stasera. Sbatte spesso contro il muro di Bonucci e non si rende particolarmente pericoloso.(dal 27' s.t.non segna ma gli bastano 20' per rendere la vita difficile ai difensori avversari.)nel primo tempo si rende più pericoloso. Nella ripresa un poco troppo nascosto.fuori dagli schemi offensivi e praticamente assente sotto porta.(dal 34' s.t.Allenatorela grinta della squadra si è vista tutta. Più volte pericolosa, ha cercato di sopperire alla differenza tecnica con carattere.torna titolare nel giorno del suo trentesimo compleanno, sempre sicuro.: prestazione solida ma non dominante come quando può giocare al posto di Bonucci.ammonito dopo cinque minuti, il meno sicuro della difesa bianconera. Protagonista dell'episodio che farà discutere, ma tocca il pallone e si prende lui il calcio da Verdi.provvidenziale in almeno un'occasione, resta un elemento imprescindibile di questa Juve.: bada al sodo, fa bene perché ormai il serbatoio è scarico (33' stin un quarto d'ora o poco riesce a rimediare un giallo e un rosso diretto, costringendo Allegri a rivedere pure i piani anti-Lazio).: prestazione di sostanza dopo gli squilli della scorsa settimana (18' sttorna mezzala, si applica al servizio della squadra).: anche lui paga un po' di stanchezza (18' stcome previsto entra in campo quando i ritmi teoricamente dovrebbero calare, per lui prove di Mondiale): partita sporca, la Juve fa fatica a ritrovare forza, lui invece è ovunque e lancia Kean verso la porta.questa volta fa più il terzino che l'ala, la sinistra è di sua proprietà.torna titolare e trova il terzo gol consecutivo, magari non gioca benissimo ma è decisivo (23' stuno spezzone per trovare ritmo, si vede e non si vede)con una punta vera al suo fianco rende molto meglio, gioca da regista offensivo e ispiria l'azione del gol di Kean.All.la Juve si cala nel copione del match, serve la clava e non il fioretto, alla fine vince. Ed è la quinta di fila in campionato, quella che vale l'aggancio alla zona Champions.