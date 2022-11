Tra le partite della 13a giornata di Serie A c'è Verona-Juventus, gara in programma giovedì alle 18.30 e in diretta su Sky e Dazn.



LE ULTIME - Senza Magnani squalificato, in difesa Dawidowicz è favorito su Hien. Verso l'esclusione Verdi con Hongla in vantaggio; davanti è ballottaggio tra Kallon e Lasagna per giocare vicino a Tameze e dietro a Henry. Tanti indisponibili per Allegri, che deve sciogliere il dubbio Miretti-Di Maria per chi affiancherà Milik. In difesa più Bonucci di Alex Sandro.



PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Veloso, Hongla, Doig; Tameze, Kallon; Henry. All.: Bocchetti.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All.: Allegri.