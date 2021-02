Una sfida cruciale, per capire se può tornare d'attualità il discorso scudetto o se per quest'anno è meglio accontentarsi dei primi quattro posti, dopo nove titoli di fila. Ladi Andreareduce dalla brutta sconfitta in Champions contro il Porto e dalla vittoria casalinga contro il Crotone, fa visita questa seraall'di Ivan, una delle sorprese più liete del campionato, nell'in scena allo stadio Bentegodi. I bianconeri, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque, sono terzi a meno 8 dall'Inter e a meno 4 dal Milan, con una partita da recuperare, il prossimo 17 marzo in casa col Napoli: tre punti stasera vorrebbero dire avvicinarsi sensibilmente alla vetta, portandosi potenzialmente a meno 5 e rientrando nel giro scudetto, tenendo a distanza le inseguitrici. Di fronte però i coriacei scaligeri, noni in classifica a 34 punti, meno 11 proprio dalla Juve: già la passata stagione gli uomini di Juric sconfissero i bianconeri, mentre all'andata era arrivato un pareggio. Cristiano Ronaldo cerca la doppietta che lo porterebbe a quota 20 gol in A. Nel Verona durante il pomeriggio trovato un positivo al Covid.- ​Il Verona ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato, dopo una serie di tre sconfitte di fila; in Serie A non arriva ad almeno tre gare di fila senza sconfitte contro i bianconeri dagli anni 80 (4: 2V, 2N). Il Verona ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nei precedenti nove confronti interni (4N, 3P). Dovesse vincere, il Verona (attualmente a 34) registrerebbe il proprio record di punti dopo 24 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; il record attuale è di 36 nel 2013/14. Dopo aver ottenuto un punto in quattro gare interne, il Verona ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A e non fa meglio da una striscia di quattro tra gennaio e giugno 2020, serie in cui riuscì a battere anche la Juventus. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 27 – nel periodo la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheet in Serie A. La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 (4V, 5N). Il Verona è l’unica squadra di questo campionato che ha segnato tutti i propri gol dall’interno dell’area di rigore, la Juventus è quella che, dopo Sampdoria e Napoli, ne ha subiti meno in percentuale da fuori area (5%, uno su 19). La Juventus è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno) ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo. Antonin Barak ha fornito un assist nell’ultima partita contro il Genoa e segnato un gol nella precedente contro il Parma: solo una volta il centrocampista del Verona ha fatto meglio in Serie A, quando ha partecipato ad almeno un gol per quattro gare di fila nel 2017 con l’Udinese. Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette) – l’attaccante della Juventus ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato.Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: JuricSzczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.​