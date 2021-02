Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a Kick Off, podcast ufficiale dell'Inter, di Nicolò Barella: "Chi può ricalcare le mie orme? Ovviamente Barella, ha temperamento e voglia che assomigliano a quelle che avevo io. Tecnicamente è più forte di me, io forse avevo più progressione di lui. Ma lui sarà il nostro prossimo capitano e per anni. Adesso è diventato anche più equilibrato senza nulla togliere alla sua determinazione".