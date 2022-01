L’Hellas Verona riesce a portare a casa i tre nella trasferta contro lo Spezia grazie alla doppietta messa a segno da Gianluca Caprari, vero MVP dei veronesi. Le due reti portano il trequartista classe ‘93 a quota 6 gol in campionato e conferma la sua importanza nella squadra di Tudor.- L'Hellas ha operato puntando sul mercato puntando su quei calciatori che non avevano reso al massimo delle sue potenzialità e mettendogli a disposizione fiducia e minutaggio.Caprari è solamente l’ultimo di questa lunga lista.Negli ultimi due anni sembrava non riuscire a trovare il bandolo della matassa tra gli infortuni e i prestiti positivi, solamente in parte, al Parma e al Benevento, viste le due retrocessioni.- Caprari è arrivato, in prestito con obbligo di riscatto, al Verona come sostituto di Mattia Zaccagni, dopo che l'ex Cittadella è stato ceduto alla Lazio. Il trequartista non sta facendo rimpiange l'ex numero 10, ereditando anche il numero.Lo scorso anno alla stessa giornata segnò la fine dall'apporto offensivo di Zaccagni, ma la sensazione è quella di un 2022 appena iniziato per Caprari.