L'Epifania tutte le feste porta via. In questo caso, il coronavirus alcune partite porta via. Ma non tutte. A fronte delle quattro gare che oggi non si disputeranno, infatti ce ne sono tante altre che si giocheranno!

In attesa dei big match della serata, in questo 6 gennaio che inaugura il 2022, nonché il girone di ritorno, della Serie A andiamo a raccontarvi queste 4 sfide:

Alle 12:30 si affrontano a Marassi la Sampdoria e il Cagliari, due squadre che vivono una situazione particolare tra campo e panchina.

Alle 14:30 l'unica contemporanea di oggi: in Liguria c'è Spezia-Verona, a Roma va in scena Lazio-Empoli.

E alle 16:30 ecco un Sassuolo-Genoa importante in chiave salvezza.

Qui di seguito potete consultare, partita per partita, aggiornamenti in tempo reale su risultati e classifica: