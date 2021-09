Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hellas Verona subentrando ad Eusebio Di Francesco. Oggi il tecnico croato si è presentato così alla stampa.



FIDUCIA: "Abbiamo fatto due allenamenti belli, mancano tre giorni alla partita. Sono venuto qui fiducioso, credo ci siano giocatori forti, con una buona mentalità. In queste tre partite non meritavano tre sconfitte, ma in questo caso subentrano i dettagli: una corsa in più, un sacrificio. Ho trovato una squadra disponibile, con giocatori forti, e penso faremo bene".