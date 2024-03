Verona, la road map verso la salvezza. Ecco gli scontri decisivi

L'Hellas Verona si appresta ad intraprendere la sua ultima corsa verso la salvezza in campionato.Ad oggi invece il Verona è ancora in piena corsa per agguantare una salvezza che avrebbe davvero dell'incredibile. I gialloblù, infatti, si trovano in quindicesima posizione conSubito davanti ci sono Lecce e Udinese con rispettivamente 28 e 27 punti, mentre appena dietro c'è l'Empoli con 25 punti e ilInsomma, una situazione, quella del Verona, che vede pienamente i gialloblù in gioco per riuscire a lottare fino all'ultimo con il resto delle avversarie. In pochi punti ci sono molte squadre e la situazione può cambiare drasticamente partita dopo partita.n modo tale da capire quali siano le gare assolutamente da non sbagliare.

Innanzitutto, il prossimo appuntamento, come detto, sarà in terra sarda, a casa di un Cagliari in un buon stato di forma.e che sul piano tattico sembra aver ritrovato una certa stabilità. Un secondo ed importantissimo scontro sarà quello giocato in casa contro il, che potrà trasformarsi in un vero e proprio spartiacque della salvezza. Questo perché dopo i genoani, ci saranno una serie dall'alto coefficiente di difficoltà.che dovrà tenere alta la concentrazione e mettere in campo tutte le forze fisiche rimaste per riuscire a tener testa alle altre squadre in lotta salvezza.ed infine l'Inter, che si suppone possa venire in quel di Verona già con il titolo in tasca.

Insomma, un ultimo giro di boa tutt'altro che semplice per i gialloblù, con almeno quattro partite assolutamente da non sbagliare (Cagliari, Genoa, Udinese e Salernitana), mentre altre cinque in cui cercare di portare a casa il massimo risultato possibile.che hanno dimostrato di aver trovato una certa complicità e un certo gioco. Gli elementi per arrivare alla salvezza ci sono tutti e starà a chi avrà più grinta e più forza raggiungere il tanto sognato traguardo.