​​​​​La salvezza dell'Hellas Verona fa bene alle casse del Benevento. Come riporta Il Mattino i sanniti infatti riceveranno 150mila euro dai veneti per una clausola inserita all'interno del contratto di cessione del portiere Lorenzo Montipò, grande protagonista dello spareggio contro lo Spezia. Un bonus legato alla salvezza degli scaligeri che è ovviamente scattato dopo la notte del Mapei e che darà un po' di respiro alle casse dei giallorossi dopo le perdite procurate dalla retrocessione in Serie C.