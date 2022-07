L'Hellas Verona perde i pezzi sul mercato. In uscita c'è anche Darko Lazovic. L'esterno serbo (classe 1990 ex Genoa) è pronto a raggiungere l'allenatore croato Igor Tudor al Marsiglia in Francia.



Dopo aver ceduto Casale e Cancellieri alla Lazio, il club veneto del presidente Setti rischia di perdere pure gli attaccanti Caprari e Simeone, rispettivamente nel mirino di Monza e Napoli.