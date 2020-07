Impeccabile per 95’ minuti, può poco sul gol ravvicinato di CutroneMette tante pezze e chiude bene le occasioni che costruisce la Fiorentina.: Prezioso per la retroguardia scaligera, annulla per larga parte della gara Koaumè: Prestazione da leader difensivo per il giovane difensore albanese, che non concede niente all’attacco viola.(Dal 33’s.t.Sigla un gol meraviglioso in sforbiciata, giocando poi una partita di sostanza: Migliore in campo, sembra che siano in due a giocare. Il pallone passa sempre dai suoi piedi, e quando non ce l’ha, corre a recuperarlo.: Gestisce con ordine il centrocampo, giocando un’ottima gara.: Sulla fascia gioca un bellissimo primo tempo, di qualità e quantità. Cala con il passare dei minuti e Juric lo sostituisce.(Dal 24’ s.t.: Porta freschezza e corsa, ma ha tra i piedi il pallone dello 0-2, che si divora tirando lentamente tra le braccia di Dragowski): Ottima prestazione del giovane centrocampista, che crea non pochi grattacapi alla Fiorentina. Intelligente e pericoloso.(Dal 14’s.t.Entra per far rifiatare Pessina, ma la differenza si sente)Di Carmine 5.5: Sottotono l’attaccante, che lotta e gioca di raccordo, ma non riesce ad essere pericoloso.(Dal 24’ s.t.: Anche lui non riesce a reggere il peso dell’attacco, arrivando spesso in ritardo): Sulla fascia non si ferma mai, tenendo sempre in allarme la difesa viola. Ci prova anche con una bella conclusione, anche se fermato per posizione di fuorigioco.(Dal 14’s.t.: Prestazione tutto sommato sufficiente, si fa vedere anche con buona pericolosità): Il suo Verona incanta e domina il campo in lungo ed in largo per oltre 90 minuti di gioco, perdendosi Cutrone a tempo praticamente scaduto)