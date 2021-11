: vede scappare sotto le gambe il gol di Osimhen. Beffato.: per tenere Insigne ha un'arma a disposizione, quella del fisico cercando di non lasciargli spazio accorciando sempre le distanze. La sfrutta e limita le giocate del capitano del Napoli.: gran lavoro su Osimhen, gli lascia veramente pochissimo spazio. In campo aperto il nigeriano non riesce mai a partire.: sul suo lato arriva qualche pericolo in più. Tutto sommato la prestazione è positiva (39' s.t.).: non ripete il colpo dello scorso campionato quando il suo gol condannò il Napoli al quinto posto. Fa una partita attenta per dare maggior supporto a Dawidowicz in fase difensiva.: si conferma recuperapalloni in mezzo al campo. Molto bravo a rompere la manovra del Napoli in più occasioni. Ai limiti tecnici sopperisce con un'ottima densità.: manovra fluida ma non velocissima quella del Verona che si affida soprattutto agli spunti negli ultimi metri. Con la sua qualità potrebbe fare qualcosa in più.: si impegna ma si vede che non gioca nel suo ruolo naturale e subisce tanto le incursioni di Di Lorenzo.: tra le linee dà molto fastidio al Napoli. Fornisce l'assist a Simeone per il momentaneo 0-1 andando via a Mario Rui con una bella giocata (30' s.t.: doppio giallo nel giro di 8 minuti. Anziché aiutare la squadra rischia di metterla in difficoltà sul finale lasciandola in inferiorità numerica).: non trova il solito spazio, ma quando si accende tra le linee diventa insidioso (39' s.t.: riesce a giocare poco e farsi espellere per doppio giallo proprio come Bessa).: è capace di fare reparto da solo. Il gol ormai non è più una novità se non per il fatto che lo mette a segno da vero rapace d'area contro la miglior difesa del campionato (30' s.t.: gioca d'esperienza e porta su il Verona con la sua velocità. Va anche alla conclusione riconquistando palla al limite ma calcia alto).: riuscire ad imporre la propria idea di gioco a Napoli di questi tempi è molto difficile ma il suo Verona è compatto e concreto. Viene fuori dal Maradona a testa altissima, con un punto molto prezioso.