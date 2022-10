Sassuolo-Verona 2-1





Montipò 5,5: senza colpe sul bacetto al palo di Laurientè, fulminato da Frattesi.



Hien 4: il cliente più scomodo del Sassuolo, Laurientè, lo marca lui. Ed è un disastro. Sbilanciato dalle finte del francese, sempre a rincorrerlo, come nell’azione del pareggio. Stesso errore su Traorè nell’azione del 2 a 1 neroverde.



Gunter 6: di questi tempi a marcare Pinamonti fanno tutti un figurone. Tarda forse a chiudere su Laurientè sfuggito a Hien.



Ceccherini 7: mette il tiro-cross del vantaggio scaligero, salvataggio paura su Laurientè, D’Andrea che non gli va mai via… Un super Cec nel primo tempo, niente da dire. Nella ripresa, stanco, Bocchetti lo toglie.



(21’ s.t. Magnani 5,5: non sistema le cose, il Sassuolo prende il largo nel finale rischiando più volte il 3 a 1)



Faraoni 6: deve pressare alto Kyriakopoulos, si fa un botto di chilometri. I cross non gli escono precisissimi, ma il salvataggio su Frattesi nella ripresa è comunque un bel ricordo. Sbaglia il tap in sulla traversa di Lasagna.



Tameze 6: sbaglia il diagonale del possibile raddoppio ko, defilato ma praticamente solo davanti a Consigli. Vince comunque il duello con Thorstvedt.



Veloso 6: dura star dietro a Frattesi… ma in costruzione c’è.



(21’ s.t. Sulemana 5,5: perde Frattesi e il Sassuolo fa 2 a 1)



Depaoli 5,5: partecipa all’azione del gol appoggiandosi a Ceccherini, poi si vede sempre meno. Duello insipido con Toljan.



Piccoli 6: prova a deviare in scivolata il tiraccio di Tameze, a un soffio dal 2 a 0. Fa un tiretto all’ottavo minuto, poi esce infortunato alla mezzora.



(29’ p.t. Kallon 5,5: alle sue giocate manca sempre qualcosa)



Verdi 5,5: sta attaccato a Obiang per tutto il tempo, tranne quando fa l’assist per Laurientè. Solita partenza folgorante, con sventagliate a destra e a manca. Stringi stringi però alla fine combina poco.



(38’ s.t. Djuric s.v.)



Henry 6: segna il gol più involontario della storia. Il più è sbilanciare Ayhan, e quello lo fa bene. Secondo tempo: uno stop sbagliato dopo l’altro.



(21’ s.t. Lasagna 5,5: ha sulla testa il pallone del pareggio, ma è più sorpreso che cinico)



All. Bocchetti 5,5: favorito dal vantaggio immediato, per un quarto d’ora è grande Verona. Meno bene nella ripresa, malgrado lo slancio. Un paio di contromisure sulla fascia destra andavano prese.