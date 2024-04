Verona, le pagelle di CM: Bonazzoli super gol. Cabal non al meglio

Montipò 6,5: sempre attento sui palloni che gravitano in area di rigore. Bene anche sulle uscite alte.Tchatchoua 6; qualche incertezza in fase difensiva, soprattutto nella ripresa dove soffre un poco la stanchezza.Dawidowicz 7: salva più di una volta il risultato con chiusure al limite.Magnani 6,5: nel primo tempo qualche incertezza difensiva, ma nella ripresa decisamente meglio.Cabal 5,5: non riesce ad incidere come vorrebbe. Tanti contrasti persi a centrocampo.Serdar 6: nel finale soffre la stanchezza. Comunque, meglio nella ripresa.Duda 6,5: meglio nella ripresa, dove trova più spazio per le proprie giocate.

Mitrovic 5,5: parte bene, poi si perde un poco tra le maglie avversarie.(dal 1's.t. Lazovic 6,5: arriva sotto porta con grandi inserimenti, ma gli manca il guizzo vincente.)Folorunsho 6,5: alterna giocate molto buone a giocate meno efficaci. Comunque è giocatore imprescindibile per questa squadra.Bonazzoli 7,5: partita giocata ad alti ritmi. Sempre nel vivo dell'azione, spazia da una parte all'altra della zona d'attacco. Super giocata per un gol di tacco da ricordare.(dal 20' s.t. Suslov 6,5: viene recuperato in tempi strettissimi. Dà il suo contributo alla squadra.)

Noslin 6,5: tiene alta la squadra, cercando spesso il contropiede veloce.(dal 40' s.t. Swiderski: s.v.)All.: Baroni 6,5: Verona che non riesce a gestire il pareggio, ma che comunque riesce a tenere fino all'ultimo. Qualche cambio poteva forse essere fatto con un poco più di anticipo.