Spezia-Verona 1-2Pandur 7: deve impegnarsi molto su una serie di conclusioni ravvicinate soprattutto nel secondo tempo.Tameze 6,5 : nella ripresa sparisce un poco dal campo, ma comprensibilmente data la grande quantità di palloni rincorsi.(dal 37' s.t. Depaoli: s.v.)Günter 6,5: quasi sempre sicuro e attento nelle chiusure, a parte qualche disattenzione sulle ripartenze veloci degli avversari. Contiene comunque bene Agudelo.Ceccherini 6,5: stesso discorso del compagno di reparto. Buona proposizione in avanti per ripartire palla al piede.Casale 5,5: alti e bassi di un ragazzo che comunque vuole sempre dire la sua. Forse doveva essere più preciso nelle soluzioni offensive, senza voler strafare.Veloso 6,5: tocca molti palloni e si inserisce con abbastanza frequenza tra le linee avversarie.Ilic 6: inizia sottotono, quando al contrario i compagni sembrano essere padroni del campo. Poi si riprende anche se gli manca il mordente giusto nella metacampo spezzina, soprattutto nell'ultimo passaggio.Lazovic 6,5: galoppate e coraggio nei dribbling. Buona l'intesa con Lasagna, con duetti che danno molto fastidio alla difesa avversaria.Lasagna 6,5: non trova il gol, ma in compenso fa da uno assist. Oggi molto più nel centro dell'azione, poco più arretrato ma più utile ai compagni.(dal 26' s.t. Barak 5,5: entra abbastanza compassato. Qualche cosa nel finale ma nulla di più.)Caprari 7,5: due gol di cui uno molto bello con mezzo esterno imparabile. Sempre una spina nel fianco appena tocca palla e micidiale sotto porta. Rinato.Simeone 5,5: comprensibilmente va più a rilento, dopo le grandi prestazioni di prima metà stagione. Poco presente nell'azione offensiva e quasi mai pericoloso.(dal 26' s.t. Kalinic 6: premiata la sua voglia di fare e qualche buon asssit a Caprari.)All. Tudor 6,5: Verona che tiene il pallino del gioco per quasi tutta la gara, nonostante le assenze. Buona lettura della gara a margine solo qualche rischio sempre nel finale.