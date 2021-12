Montipò 6,5: forse sul cross del gol di Castrovilli poteva azzardare un'uscita più sicura anche se comunque la traiettoria era molto tagliata. Per il resto buone parate che tengono sempre vivi i suoi.Faraoni 6: alti e bassi in una gara giocata a tratti bene a tratti con qualche imprecisione, soprattutto in fase di ripartenza.Casale 7: una grande prova contro un avversario tutt'altro che semplice come Vlahovic. Sempre attento all'anticipo e ad usare il fisico al meglio da grande difensore.Sutalo 5,5: non sempre lucido nelle chiusure, spesso anticipato e quindi in ritardo. PEr sua fortuna Tameze copre anche i suoi buchi.Tameze 7,5: uomo migliore della partita. Praticamente è dappertutto, macinando chilometri su chilometri. Provvidenziale in difesa e ottimo in fase offensiva.Ilic 6,5: meglio sicuramente nel secondo tempo, quando ha più compagni vicini a cui offrire ottimi palloni.Veloso 6: parte bene, poi si perde, complice anche qualche botta presa durante la gara.(dal 1' s.t. Bessa 6: entra in partita un poco a rilento, poi trova la sua posizione e fa il suo. Nel finale però molla un poco le marcature come tutta la squadra.)Lazovic 6,5: confeziona palloni per gli attaccanti e fa salire bene la squadra quando attacca in contropiede. Bene anche negli uno contro uno, rischiando qualcosa ma comunque facendo sempre la giocata giusta.Lasagna 6,5: segna un gol davvero importante, su una indecisione della difesa Viola. Per il resto non crea molto ma la sua presenza basta ad impensierire i difensori avversari.(dal 37' s.t. Cancellieri: s.v.)Caprari 6,5: gravita attorno a Lasagna e al comparto offensivo, offrendo palloni interessanti con giocato molto buone. Bene anche i ripiegamenti ad aiutare i compagni.(dal 37' s.t. Hongla: s.v.)Simeone 5,5: più in ombra questa sera, non riesce ad incidere come sempre.All. Tudor 6: primo tempo praticamente dominato con sicurezza, mentre nella ripresa, come prassi, il calo fisico è stato evidente. I cambi forse potevano essere fatti prima.