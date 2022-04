subito chiamato in causa, al 6’ dice no al mancino di Malinovskyi e conserva lucidità e freddezza per tutto il match, dicendo no anche a Zapata.rimedia un giallo dopo un brutto intervento su Malinovskyi, aiuta i suoi in retroguardia.prende il giallo in tempo 0, ma anche tutte le sfere che transitano verso i piedi di Zapata. Rischia però il rosso e Tudor è costretto a fare a meno di lui.salutato con affetto dai bergamaschi, fa il suo dovere spazzando via sfere pericolose).l’eroe della serata, inzucca l’assist di Simeone con freddezza e porta i suoi in vantaggio al break aprendo le danze con un gol pesantissimo.crea superiorità numerica lì dove l'Atalanta attacca per cercare il pari).: solo il palo destro gli impedisce di esultare, buona provaqualche nerazzurro lo rimpiange questa sera, parte da lui l’azione del gol scaligero, sempre avanti a de Roon.svelto e attento, crea pericoli all’Atalanta e innesca l'autogol di Koopmeiners.: veloce e imprevedibile, rende difficili le cose sulla fascia, a volte imprendibile, solo Musso gli nega il tris.: meglio di Bessa, fa sentire la sua presenza in areaè lui a imbucare per Simeone la palla del gol gialloblù, sempre presente in area, cinico al punto giusto.non si accontenta di sfiorare il gol, vuole firmare l’assist perla rete di Ceccherini e ci crede più di tutti, l’arma in più di Tudor che al Verona si è consacrato. Non sbaglia nulla.entra e prende il palo).capisce subito i puti deboli dell’Atalanta e lì attacca, portandosi a casa tre punti con la leggerezza di chi non ha niente da perdere ma tanto da dimostrare. Ora è a -3 dall'Atalanta.