: Contro il suo futuro? Possibile. Ma se gioca così a Trigoria ci ripensano. Imbambolato sul gol di Mancini, avventato nell’uscita su quello di Mkhitaryan, disastroso nella respinta di Pellegrini. Nella ripresa due parate di piedi alzano un po’ la media.: Devia provvidenzialmente un tiro di Mayoral ma pure lui rimane a sguardo sbarrato quando la Roma fa sul serio.: Mezz’ora minuti di gambe molli e occhi spaesati. Fa rimpiangere Kumbulla.: Devia inconsapevolmente il colpo di testa di Mancini. E inconsapevole passa il resto del primo tempo. Si risveglia nel secondo. (35’st Udogie ng): Tifoso della Lazio ma ha ben poco da sorridere. Karsdorp lo annulla e dietro non brilla. (11’st Di Marco 6: sorprende vederlo così tardi): Inizio con la sciabola e prosegue senza abbassare mai la guardia: Travolto, prova a rimettere la testa fuori dall’acqua a fine primo tempo ma non ci riesce. (11’st Bessa 6,5: vedi Colley, senza gol ma con assist): Assente in entrambi le fasi. Quasi irriconoscibile.: Domenica di riposo non giustificato.: Provoca il giallo a Pellegrini e qualche frattura in avanti. Ma è più fumo che arrosto. (11’st Colley 7: mette subito in apprensione la difesa romanista mostrando quella spigliatezza che mancava poi buca Pau Lopez. Merita spazio)Dente avvelenato? Macché. Non riesce mai a creare un pericolo. (1’st Lasagna 6: esperienza e velocità, e un brivido finale): Alla vigilia aveva protetto il lavoro di Fonseca, in campo lo celebra in senso negativo vedendo forse il miglior Verona della stagione. Nella ripresa i cambi sono giusti, ma evidenziano qualche errore di formazione iniziale.