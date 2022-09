: se il passivo per i suoi non è maggiore gran parte del merito è suo. Nel primo tempo salva il risultato in un paio di occasioni, nel secondo tempo è decisivo su un colpo di testa di Quarta. Tra i pali il Verona dorme sogni tranquilli.: palesa alcune lacune a livello tattico, ma è comunque al primo anno in Italia. Dimostra una fisicità importante che in futuro lo potrà aiutare.: Nel primo tempo subisce la Fiorentina, anche se è tra i meno peggio del reparto difensivo ospite. Nella ripresa sembra un altro giocatore ma rischia clamorosamente di lasciare in 10 i suoi per un intervento killer su Sottil: graziato dal giallo poi si calma.: il centrale va in difficolta quasi subito. Ha colpe in occasione del primo gol di Ikonè, è disastroso in occasione del rigore concesso ai padroni di casa. Costringe Cioffi a toglierlo nell’intervallo. (dal 46’s.t.: da più solidità alla difesa ospite ma si perde Gonzalez in occasione del raddoppio): credo che questa sera l’esterno avrà il mal di testa: Sottil è una furia e lui fatica a fermarlo: nel primo tempo rischia anche un clamoroso autogol. Non offre niente in fase offensiva.E’ davvero il lontano parente di quello della scorsa stagione. Poca fantasia, quasi mai a pieno nel gioco. Ha la fortuna di essere l’unico nel suo ruolo all’altezza.: anche lui non era al 100% ma Cioffi sceglie comunque di mandarlo in campo. Non sfigura in fase d’interdizione ma i compagno lo lasciano troppe volte a combattere da solo. (dal 11’s.t.: con lui in campo il Verona alza il baricentro): Tornato nuovamente sulla fascia è costretto spesso a rinculare per aiutare Coppola in fase difensiva. La brutta prestazione del compagno lo limita molto: nel secondo tempo prova a impensierire la difesa viola ma i risultati sono scarsi.: Tra i piu negativi del centrocampo gialloblu: non ripaga la fiducia di Cioffi finendo praticamente asfaltato dal centrocampo della Fiorentina (dal 15’s.t: da fantasia all’attacco: la chicca offerta a Kallon avrebbe potuto cambiare la partita): è lui l’unica spina nel fianco della Fiorentina nel primo tempo, nella ripresa cala ma non era al meglio della forma. E’ spesso da solo e questo lo limita molto.(dal 10’s.t.: poteva decidere la sfida ma si fa ipnotizzare da Kallon. E’ comunque il piu pericoloso): il centravanti veneto non viene mai servito adeguatamente dai compagni e quindi finisce per non lasciare il segno sulla partita. Quando lo fa, la rete nel primo tempo, è in netto fuorigioco. Dal 25’s.t.: aveva chiesto una partenza forte e la sua squadra lo segue alla lettera creando svariate opportunità nella prima mezzora, poi dopo il gol di Ikone la squadra ha smesso di creare proccupazioni ai viola. Il Verona quest’anno, come la Fiorentina di Italiano, ha un problema in fase realizzativa ed il tecnico adesso avrà due settimane a disposizione per porvi rimedio