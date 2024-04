Verona, le pagelle di CM: Coppola per la salvezza. Silva troppo assente

Montipò 6,5: difende la porta con attenzione e reattività.Centonze 6,5: blocca bene le falcate avversarie, pur risentendo di un poco di stanchezza nel finale.Magnani 7: gara giocata sempre a grandi ritmi. Attento a chiudere sugli attaccanti avversari, si fa vedere anche in attacco sui calci piazzati.Coppola 7,5: segna il gol del vantaggio allo scadere, regalando la gioia di tre punti importantissimi per la salvezza.Cabal 6,5: sicuramente meglio nella ripresa, quando riesce a trovare più spazi per le proprie giocate.(dal 38' s.t. Suslov: s.v.)

Serdar 7: grande carattere e voglia di lottare su ogni pallone. Dirige bene tra attacco e difesa l'azione e si fa vedere anche in area di rigore avversaria.(dal 38' s.t. Duda)Dani Silva 5: mai entrato effettivamente in partita. Troppe distrazioni e palloni persi.(dal 14' s.t. Bonazzoli 6: offre il suo contributo in attaccato.)Mitrovic 5,5: molto altalenante la sua prestazione. Poteva sicuramente fare meglio.(dal 14' s.t. Swiderski 6,5: molto più incisivo del compagno. Si piazza a servizio dei propri compagni.)Folorunsho 6,5: non inizia con il piglio giusto, poi nella ripresa si rende molto più pericolso.

Lazovic 6: arriva quasi sempre in area di rigore, ma gli manca la giocata finale.(dal 32' s.t. Vinagre: s.v.)Noslin 6,5: aiuta molto i compagni in fase offensiva, facendo a sportellate con i difensori avversari.All.: Baroni 6,5: primo tempo con scelte che potevano essere riviste. Nella ripresa però corregge il tiro ed effettua i cambi giusti al momento giusto.