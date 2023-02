Verona-Fiorentina 0-3Montipò 5: deve fare gli straordinari sulle incursioni avversarie, ma soprattutto sul gol di Biraghi da centrocampo la dormita è eclatante.Dawidowicz 5: una gara di alti e bassi, tendente più all'insufficienza. Non riesce a dar supporto all'azione e dalle sue parti i pericoli sono numerosi.Hien 5: Gonzalez e compagni fanno quello che vogliono, spesso anticipando sul nascere le chiusure del difensore gialloblù.Magnani 4,5: praticamente fuori partita. Tanti gli errori e sempre anticipato dagli attaccanti violi. Fuori posizione, impalpabile.(dal 1' s.t. Cabal 5,5: entra per dare una scossa, ma non riesce nell'intento.)Faraoni 6: un approccio tutto sommato sufficiente, anche se molto in difficoltà grazie soprattutto alla marcatura a uomo su di lui.(dal 41' s.t. Zeefuik 5,5: poca freschezza e tanta lentezza nelle giocate.)Duda 5,5: fa cose buone, ma subito dopo vanificate da giocate imprecise e senza molto senso. Sempre incastrato nella trappola viola.Tameze 6,5: ci deve mettere una pezza più di una volta e menomale che c'è.Doig 6,5: unico che fino alla fine cerca di rendersi pericoloso, anche con tiri dalla distanza.(dal 1' s.t. Braaf: s.v.)Lasagna 4,5: si mangia un gol praticamente fatto che poteva riportare in parità i suoi. Per il resto, mai pericoloso.(dal 8' s.t. Gaich 5,5: molto difficile rendersi pericolosi, soprattutto quando la tua squadra non riesce a costruire azioni sufficientemente articolate.)Ngonge 5,5: fa a spallate con gli avversari, ma spesso lo anticipano sul nascere.(dal 28' s.t. Verdi 6: qualche sprazzo di giocata in velocità, premiato almeno per la sua voglia di provare a far qualcosa.)Lazovic 6,5: insieme a pochi altri è l'unico davvero a cercare di costruire qualche azione pericolosa.All. Zaffaroni 5: Verona fuori fase, lento e molto prevedibile.