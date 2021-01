non può nulla sulla conclusione sottomisero di Bremer che permette al Torino di raggiungere il pareggio nel finale. Attento e puntuale nelle uscite, la sua prestazione è sufficiente.dei tre difensori centrali del Verona schierati quest’oggi dal primo minuto da Juric è quello che appare maggiormente in difficoltà contro gli attaccanti del Torino. Juric lo richiama in panchina all’intervallo.(Dall’1’ s.t.entra bene in partita)è il difensore del Verona che quest’oggi convince di più. Bravo in marcatura sugli avversari, riesce a contenere bene anche un avversario ostico come Belotti, che quest’oggi fatica a farsi vedere.prestazione sufficiente da parte del numero 17 del Verona che è bravo a proteggere la sua zona di campo e a chiudere tutti gli spazi.è suo l’assist che consente a Bremer di siglare la rete dell’1-1. Il terzino non calcola bene la traiettoria del pallone sul cross di Verdi e, involontariamente, finisce per appoggiarlo al difensore avversario. Questo episodio a parte, quest’oggi il numero 5 non aveva convinto.è sfortunato il capitano del Verona che, dopo nemmeno mezz’ora di gioco, è costretto a lasciare il campo per infortunio. Fino a quel momento la sua prestazione era stata sufficiente.(dal 25’ p.t.buon impatto sulla partita)buona la prestazione del numero 61 del Verona che in mezzo al campo fa sentire i suoi muscoli ma mostra anche le proprie qualità tecniche. Quando ne ha la possibilità non ha paura a trovare la conclusione dalla distanza.(Dal 39’sin dai primi minuti quando spinge sulla fascia sinistra crea diversi problemi alla difesa del Torino. La sua già buona prestazione viene impreziosita nella ripresa con lo splendido gol che permette al Verona di passare in vantaggio: una conclusione al volo sulla quale non può nulla Sirigu.prestazione con qualche alto e basso ma comunque sufficiente da parte del numero 7 del Verona che, quando è necessario, è bravo anche a sacrificarsi in fase difensiva.pochi giorni fa contro lo Spezia aveva dato spettacolo con uno splendido gol il rovesciata, quest’oggi non ha segnato ma si è messo ugualmente in luce con il perfetto assist per Dimarco.(Dal 39’ s.t.il centravanti croato viene ben controllato da Lyanco e, finché resta in campo, fatica a farsi vedere e a entrare nel vivo de gioco. Della sua partita da segnalare solamente una conclusione in apertura, facilmente parata da Sirigu.(Dall’11’ s.t.non fa molto meglio del compagno che sostituisce)il suo Verona gioca una buona gara e per lunghi tratti è anche padrone del campo. Nel finale di partita, con i cambi, arretra però troppo il baricentro della sua squadra.