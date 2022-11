Verona-Spezia 1-2



Montipò 6,5: almeno tre parate da fenomeno che tengono i suoi sempre a galla.



Dawidowicz 6: una partita da alti e bassi. Nel primo tempo forse più sicuro.



Gunter 5,5: marcature a tratti troppo larghe e poco sicure.

(dal 2' s.t. Hien 5: entra per dare più efficacia all'azione offensiva. Non entra però bene. )



Ceccherini 5: nel secondo tempo si spegne, non riuscendo più a dare la spinta necessaria dalle sue parti.



Depaoli 6: buon carattere, anche se sbaglia soprattutto la fase d'interdizione, dando troppo sfogo agli avversari sulla sua fascia. Esce stanco.

(dal 35' s.t. Terracciano: s.v.)



Tameze 5,5: meglio nel primo tempo. Nella ripresa perde impatto sulla gara e non riesce ad essere incisivo.



Veloso 5: si fa mangiare da Nzola sul gol del due a zero. Nella ripresa viene sempre annullato dai difensori avversari.



Lazovic 4,5: solo un tiro pericoloso e poco più. Praticamente assente per tutta la gara.

(dal 25' s.t. Doig 5,5: a volte distratto nelle chiusure a centrocampo.)



Verdi 6,5: l'unico a creare davvero azioni pericolose per i suoi, supportato comunque da un buon Lasagna.

(dal 25' s.t. Kallon 6: serve dei palloni davvero interessanti per i compagni, non sempre sfruttati al meglio)



Lasagna 6: gioca bene di sponda, anche se quando ha sui piedi l'occasione d'oro, la spreca sparando contro il portiere.



Djuric 4,5: praticamente fuori dall'azione offensiva dei suoi. Mai pericoloso.

(dal 15' s.t. Henry 5: fa gioco di sponda, ma spesso con poca precisione.)



All.: Bocchetti. 6: Verona che gioca e ci prova sempre, ma non riesce a trovare la vittoria.