: non perfetto sul tiro di Baldanzi, potente ma non troppo angolato.: Lammers lo anticipa sempre, di testa e palla a terra.: il più continuo del pacchetto arretrato, grande fisco e personalità.: soffre la velocità e la mobilità delle punte azzurre.(Dal 1’ st: pulito in ogni intervento, presente sulle palle alte).: pronti via si fa ammonire, poco brillante in fase offensiva.(Dal 1’ st: aiuta la squadra a tenere i giri altri nella ripresa, sbagliando però molti palloni).: qualche buona palla giocata in verticale, ma poca concretezza.(Dal 22’ st: buon impatto dello scozzese, che serve a Kallon l’assist del pareggio e spinge con decisione sulla fascia).: fatica a prendere le misure e sbaglia molti appoggi.(Dal 1’ st: insidioso al cross, ma in difficoltà quando la palla ce l’hanno gli altri).: è l’uomo con più qualità sulla mediana gialloblu, gioca tanti palloni ma manca nel guizzo decisivo).: il più “fastidioso” per la difesa azzurra, non va oltre qualche cross finito in bocca a Vicario. Nella ripresa agisce anche da trequartista.: non riesce mai ad innescare la sua velocità.(Dal 23’ st: gli basta un minuto per lasciare il segno, con il sinistro angolato che vale un punto prezioso.: servito poco e male, non va mai alla conclusione.: dopo un primo tempo decisamente insufficiente, striglia la squadra e cambia la gara con le sostituzioni. Anche troppo visto lo scarso materiale di cui dispone.