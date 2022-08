: giornata no in tutti i sensi. Nei primi due gol sicuramente poteva fare meglio. Per il resto risulta abbastanza insicuro nelle uscite alte.: scoordinato e molto compassato. Da poco apporto alla manovra e si fa spesso superare dal diretto avversario.: Osimehn su di lui fa quello che vuole. Superato spesso in velocità, non riesce a trovare la posizione per contrastare in anticipo gli avversari.una partita da dimenticare. Superato più di una volta sui cross, impacciato e poco attento nelle chiusure. Con lui gli attaccanti avversari sfondano sempre.(dal 13' s.t.: prova a fare il suo, ma la frittata oramai è fatta e si lascia trascinare. ): lontano parente di quello che abbiamo sempre ammirato. Lento e poco propositivo, si fa anticipare sul nascere dagli avversari.: nel primo tempo fa sicuramente meglio. Poi, complice il calo generale della squadra, perde anche lui palloni importanti. La sufficienza comunque la merita per la voglia sempre espressa in campo.: alterna buone giocate a svarioni in zone del campo pericolose. Nulla più.(dal 22' s.t.5: molto spento. Entra per dare la sveglia, ma si addormenta praticamente subito.): qualche azione degna di nota che dà un poco di senso alla manovra dei suoi. Gioca abbastanza bene in verticale, anche provando a saltare l'uomo.non riesce ad imbucare come vorrebbe e si arrende troppo presto al muro avversario.: segna un bel gol di testa e si impegna cercando di incitare gli avversari. Premiato anche per questo.(dal 13' s.t. Piccoli 5: entra ma è praticamente impalpabile. Qualche pallone toccato, ma subito annullato.)gol che apre la gara e bella intesa con il compagno Henry. Si sta ricavando un buon posto come titolare nella sua squadra.(dal 37' s.t.: s.v.)il Verona è un cantiere aperto, ma soffre molto soprattutto in difesa. Buona la scelta invece in attacco.