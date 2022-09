si impegna su parate anche complicate, mentre sul gol subito può poco.qualche errore in fase di impostazione soprattutto nei primi minuti. Poi trova la giusta concentrazione e rende meglio.fa a sportellate con Quagliarella spesso riuscendo nell'intendo di fermarlo. Qualche sbavatura sui lanci lunghi avversari.poteva sicuramente fare meglio. Troppo compassato, si fa anticipare da caputo con troppa facilità.(dal 1' s.t.si piazza bene in mezzo al campo. Buona l'intesa con i compagni, anche se con certe sbavature in fase difensiva.)parte molto compassato, poi trova la giusta grinta e gioca con grande ritmo. Si propone con continuità in fase offensiva, confezionando belle giocate.(dal 39' s.t.pressa sempre a tutto campo l'avversario, senza mai stancarsi. Qualche leggera incertezza in fase di finalizzazione.ci si poteva aspettare qualcosa di più. I suoi errori arrivano soprattutto nella fase conclusiva dell'azione, quando non riesce a saltare l'uomo o propone soluzioni troppo difficili.(dal 40 's.t.partita di alti e bassi, per un giocatore che sa fare molto meglio.(dal 23' s.t.entra con la sua solita grinta, chiudendo bene gli spazi sugli avversari.)gol e partita da vero protagonista. Sempre al centro dell'azione e pericoloso in più occasioni dentro l'area di rigore.usa tutta la sua fisicità per farsi sentire in area di rigore avversaria. L'autogol di Audero è frutto di un suo grande colpo di testa.cerca il gol in più occasioni, ma spreca le palle più ghiotte.(dal 23' s.t.buon supporto nella doppia fase di gioco.)Verona che inizia molto compassato, per poi ritrovarsi alla fine del primo tempo. I cambi sono stati fatti con giusto tempismo, senza stravolgere il gioco.