Lecce-Verona 0-1



Montipò 7: una gara sempre sull'attenti, con grandi parate che tengono a galla i suoi.



Faraoni 5,5: alcune disattenzioni in fase difensiva, lasciando troppo larghe le distanze dagli avversari. In fase di ripartenza, poca sovrapposizione.

(dal 25' s.t. Depaoli 6: partita di grande sacrificio.)



Magnani 6,5: buona la copertura sugli attaccanti avversari, sfruttando tutto il suo fisico.



Hien 6,5: parte un poco incerto, poi riesce a trovare la quadra sugli attaccanti salentini e chiude bene gli spazi.



Dawudovicz 6,5: ha speso tantissimo durante la gara. Attento soprattutto nelle chiusure alte. Buone le ripartenze palla al piede.



Abilgaard 6: gli errori più importanti li commette nella trequarti avversari, peccando di poca precisione e lucidità. Gara comunque sufficiente.



Tameze 6,5: corre molto, a volte a vuoto, ma nel complesso il suo lavoro è estremamente importante.



Duda 6: qualche errore di troppo soprattutto in fase di impostazione. Per il resto gara sufficiente.

(dal 25' s.t. Sulemana 6: alti e bassi, ma impatto sulla gara comunque positivo.)



Verdi 5: non una gara all'altezza delle sue potenzialità. Sotto tono, non riesce mai ad essere preciso sotto porta.

(dal 20' s.t. Ngonge 7: entra e segna la rete più importante del momento. Per il resto si sacrifica per la squadra.)



Lazovic 6,5: corre molto e spinge con continuità sulla sua fascia.

(dal 44' s.t. Terracciano: s.v.)



Djuric 6,5: fa il lavoro sporco lì davanti. Combatte e gioca bene di sponda su tutti i palloni.





All. Zaffaroni 6,5: primo tempo molto spento, ma nella ripresa legge al momento giusto la gara e i cambi sono fondamentali.