Spezia-Verona 1-3



Montipò 8,5: quattro interventi decisivi soprattutto sul rigore, tiene a galla i gialloblù e di fatto una buona fetta della salvezza passa da lui

Dawidowicz 6: spazza senza troppi fronzoli. (14’ st Cabal 6,5: entra e si fa trovare pronto)

Hien 7: subito aspro il duello con Nzola e non lo perde

Magnani 6,5: duella da par suo non facendo passare una spilla. (40’ st Coppola sv)

Faraoni 7: passa molto da lui. Evita la rete del 2-3 con un colpo di mano. Poi ci pensa Montipò.

Tameze 6,5: primo tempo d’autore, poi si spegne alla distanza

Sulemana 7: grande sostanza in mezzo al campo

Depaoli 6: un po’ sottotono ma sempre indispensabile

Ngonge 7,5: il gol di Lecce e la doppietta di oggi valgono la salvezza (30’ st Gaich sv)

Lazovic 6,5: fin che ne ha è tra i migliori dei suoi (14’ st Verdi 6: nasconde la palla e fa passare il tempo)

Djuric 6,5: fa a sportellate e consente ai suoi di essere pericolosi



All. Zaffaroni 7: grande primo tempo galvanizzati anche dalle due autoreti. Ma alla fine ha ragione lui. La salvezza è roba seria e lui è persona seria.