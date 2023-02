Montipò 7: paratissima nel secondo tempo che sigilla il risultato. Sempre attento durante tutta la gara, tiene in gioco i proprio compagni.Magnani 6,5: una gara più che sufficiente, anche se con qualche errore tecnico evitabile.(dal 20' s.t. Dawidowicz 6,5: entra molto compassato, ma si sacrifica spesso, soprattutto nel finale quando la Salernitana ci prova con maggior intensità.)Hien, 5,5: si perde nel secondo tempo, dopo una prima parte di gara giocata sufficientemente. Troppo dietro la linea del pallone, viene anticipato con facilità dagli avversari.Coppola 6,5: grande apporto su entrambe le fasi.Depaoli 7: partita di grande intensità, sempre nel vivo del gioco. Bella l'intesa con i compagni soprattutto del reparto offensivo.Duda 7: esce stremato dopo una gara giocata a mille all'ora. Lotta e fa a sportellate nella sua zona di gioco.(dal 42' s.t. Verdi: s.v.)Tameze 6,5: come sempre gande sacrificio per la squadra, facendo quel lavoro sporco tanto utile alla manovra dei gialloblù.Doig 6,5: partita nel complesso più che buona, anche se soprattutto negli ultimi 20 metri poteva essere più preciso.(dal 42' s.t. Faraoni: s.v.)Lazovic 7: con la sua tecnica fa ammattire gli avversari. Corre e si rende sempre utile alla causa.Ngonge 7,5: gol della vittoria e pericoloso per quasi l'intera partita. Si perde un poco nella seconda parte della ripresa, molto stanco.(dal 32' s.t. Lasagna 6: si dedica soprattutto alla fase di ripiego, aiutando i compagni in difesa.)Gaich 6: ci si poteva aspettare qualcosa di più, anche se supporta abbastanza bene il compagno di reparto.(dal 20' s.t. Abildgaard: 7: entra benissimo in partita. Praticamente una roccia oltre la quale è difficile passare. Recupera un numero consistente di palloni.)All. Zaffaroni 7: grande lettura della gara, per una squadra che dimostra anche di saper soffrire.