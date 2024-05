Verona, le pagelle di CM: Noslin chiude in bellezza. Male Coppola

Perilli 6: buona partita contro i campioni d'Italia. Non una gara facile, ma nelle occasioni da gol non è particolarmente colpevole.Tchatchoua 6,5: buon approccio difensivo, gestisce abbastanza bene le incursioni degli avversari.Coppola 5: serata non delle migliori. Si fa anticipare in occasione del primo gol, ma fino all'ultimo appare stanco e non concentrato.Cabal5: anche per lui gara sicuramente da dimenticare. Poco reattivo nelle chiusure, rischia davvero molto.(dal 22' s.t. Magnani 6: approccio alla gara positivo. Si mette subito a servizio dei suoi.)Vinagre 6,5: fatica un poco a trovare la sua posizione nei primi momenti della gara. Poi però gioca bene soprattutto in fase di ripartenza.

Serdar 6,5: non è una partita facile. Il centrocampo è praticamente intasatissimo ma lui cerca sempre il modo per trovare i suoi compagni.Belahyane 6: qualche errore di lettura e di tempi di gioco.(dal 27 's.t. Silva:s.v.)Mitrovic 6,5: gli manca il guizzo finale sotto porta. Per il resto buona partita.(28 's.t. Tavsan 6: approccio sufficiente in un momento delicato dell'incontro.)Suslov 7,5: gol dal limite dell'area e sempre al centro dell'azione. Grande partita.(dal 38' s.t. Cisse: s.v.)Lazovic 6,5: non riesce nell'ultima giocata, ma gioca comunque ad alti ritmi.

(dal 22' s.t. Charlys)Noslin 8: gol e assist contro un'altra grande. Giocatore sempre più in crescita dalle grandi doti.All. Baroni 7: Verona che chiude con un ottimo pareggio contro i campioni d'Italia e squadra che conferma la solidità dimostrata nell'ultimo periodo.