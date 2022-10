Verona-Roma 1-3



Montipò 5: può poco sui gol subiti, anche se il passivo si fa comunque sentire.



Dawidowicz 5: segna il gol del momentaneo vantaggio, poi fa un'entrata killer su Zaniolo del tutto ingiustificata lasciando i suoi in 10.



Gunter 5,5: fa quello che può, anche se spesso dalle sue parti lascia troppi spazi agli avversari.



Ceccherini 5: troppo irruente nei contrasti e poco preciso in fase offensiva.

(dal 1' s.t. Hien 6: poco meglio rispetto al compagno, ma più propisitivo.)



Faraoni 6: tenta l'uno contro uno come può, anche se raddoppiato. Uno dei pochi che crea pericolosità.



Veloso 6,5: corre e si propone con continuità. Esce stremato.

(dal 23' s.t. Magnani 5,5: si prodiga per la fase difensiva come può.)



Hongla 6: buona sintonia soprattutto con Kallon.

(dal 41' s.t. Sulemana: s.v.)



Depaoli



Kallon 5,5: si propone spesso in fase offensiva, ma viene stoppato troppo facilmente.

(dal 1' s.t. Lasagna 5: in attacco poca cosa.)



Tameze 5: parte bene, ma perde un pallone importantissimo a centrocampo che dà il via alla ripresa romanista.



Henry 4,5: praticamente inesistente. Sempre in ritardo sulle azioni offensive, non si rende mai pericoloso.

(dal 33' s.t. Djuric: s.v.)





All. Bocchetti 5,5: le prova tutte per cercare di raddrizzare la gara. I suoi lottano ma nel primo tempo commettono errori troppo importanti.