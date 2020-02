Lazio-Verona 0-0



Silvestri 7,5: Salva su Immobile nel primo tempo, si prende i fischi dell'Olimpico per perdite di tempo ma fa due parate su Luis Alberto da applausi. Decisivo.



Rrahmani 7: Dalla sua parte spesso arrivano in tanti, si destreggia con buona sicurezza, fa la sua partita di livello. Giocatore di categoria superiore rispetto ai compagni.



Gunter 6,5: Prova a chiudere come può, quando la Lazio duetta velocemente è difficile intervenire, ma prova a metterci una toppa.



Kumbulla 7: Al centro di continue chiacchiere di mercato, si capisce perché: ha fisico, tempismo, si muove con autorevolezza contro due avversari molto in forma. Bella partita.



Faraoni 5,5: Ex Primavera Lazio, si fa vedere poco, prova a chiudere sulla sua fascia, è ordinato ma non incide molto.



Veloso 7: Davanti alla difesa ha un ruolo delicatissimo, contenere le incursioni di Luis Alberto, che spesso si muove tra le linee. Ha una bella palla-gol nel primo tempo.



Pessina 6,5: Prendere il posto - chiave - in campo di Amrabat non è facile. Nel primo tempo Strakosha gli nega la gioia del gol. Partita solida.



Lazovic 7: Prova a contrastare Lazzari il più possibile, riparte bene, partita solida. Peccato che alla lunga il duello risenta un po' della stanchezza.



Zaccagni 7: Tampona spesso su Lazzari, riparte bene un paio di volte, prova a krendersi pericolso anche dal fondo. Bene, vivace, uno dei migliori dei suoi.



Verre 6,5: L'ex Roma non inizia benissimo, un paio di controlli - non facili - finiti fuori. Poi piano piano esce, lavora bei palloni, sfiora la rete con un bel tiro a giro.

(dal 25' st Eysseric)



Borini 6: Per lui è una specie di derby, ma anche un intreccio di mercato: è stato più volte accostato alla Lazio. Primo tempo va a salve, ripresa con un bel diagonale pericoloso e poco altro.

(dal 43' st Dawidowicz s.v.)

All. Juric 7: I suoi si mettono bene in campo, magari non riescono a ripartire ma gestisce bene, copre bene. Alla lunga, forse nel secondo, meriterebbero anche qualcosina dei più del pari (anche se ringrazia la buona sorte su due pali di Luis Alberto). Merita tutti i punti che ha in classifica, veramente un grande lavoro svolto in termini di identità e crescita.